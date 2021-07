Vaksinerer over hundre samningar i veka

Publisert 08.07.2021 kl. 05.00

Denne veka vil rundt 1.200 av innbyggjarane i Samnanger ha fått minst éin dose av koronavaksinen. Totalt er det sett om lag 2000 dosar. – No føler eg at det går på skinner, seier Ine Liøen, ein av dei to som tek imot samningane til vaksinering på Samnangerheimen.