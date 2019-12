Skal byggja opp ny laksestamme i elva

Allereie til våren kan det verta sett ut befrukta rogn frå etnelaksen i Tyssevassdraget. – Me arbeider for å byggja opp ei ny laksestamme, slik at det på sikt skal gå an å starta fiske att i Tysseelva, Storelva og Frølandselva, seier fiskeforvaltar Gry Walle hos Fylkesmannen.