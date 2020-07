Samnanger turlag går inn for at den planlagde dagsturhytta skal plasserast i eit etablert turområde der me får vist fram mykje av den flotte naturen i kommunen vår. Samstundes er det ein fordel at hytta er tilgjengeleg frå skule, barnehage og bustadområde, meiner dei.

– Om hytta vert plassert i Totræna, kan ein velja mange ulike stiar og rundturar, påpeikar Vibeke Raae og Torbjørn Storås frå styret i Samnanger turlag.