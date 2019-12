Meiner beredskapen kostar for mykje

Dei rykkjer ut til både trafikkulukker og akutt sjukdom, fordi Samnanger manglar eigen ambulanse. Men no meiner kommuneadministrasjonen og politikarane at ordninga med «first responder» er for dyr, og at kostnaden må ned. Koordinator for akuttberedskapen i kommunen, Jostein Steinsland-Hauge, fryktar at ein i så fall kan mista høgt kvalifiserte medarbeidarar, og at tenesta vert svekka.