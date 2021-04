Meiner at vegen til Os må utbetrast

Publisert 08.04.2021 kl. 05.00

– Vegen mellom Hisdalen og Os har ein altfor dårleg standard. No må Samnanger og Bjørnafjorden pressa på for å få fylket til å prioritera utbetring, meiner Arild Røen (H) og ordførar Knut Harald Frøland (Bl). Nyleg var dei på synfaring på strekninga saman med stortingsrepresentant Ove Trellevik, som viser til at staten kan ta 50% av kostnaden gjennom ei ny tilskotsordning.