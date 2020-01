Er innstilt på at Tysse framleis skal ha butikk

Då Tysse Landhandleri stengde dørene nyttårsaftan, gjorde dei det for siste gong i noverande lokale. Styreleiar Ove-Henning Bjørsvik opplyser at butikken planlegg å flytta til eit anna bygg i nærleiken for å spara pengar. Selskapet har hatt langt mindre omsetnad enn eigarane håpte på då dei starta opp.