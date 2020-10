Høgspentkabelen låg ikkje djupt nok

Publisert 29.10.2020 kl. 05.00

Straumstansen som ramma det meste av Samnanger for tre veker sidan, skuldast ein høgspentkabel som var lagt for grunt i terrenget. Då fylkeskommunen sette ut brøytestikker i same traseen, gjekk det gale.

(Foto: BKK)