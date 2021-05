Håpar at frivillige vil stå for tilsynet

Publisert 14.05.2021 kl. 05.00

Dagsturhytta ved Kvernesvatnet er planlagt opna før sommarferien. Leiar for kultur, Kristoffer Kleiveland, fortel at kommunen no jobbar med å få på plass ei ordning for fast tilsyn med hytta.