Finn fram skiene!

Publisert 14.01.2021 kl. 05.00

Dei skiglade blant oss får draumane sine oppfylte i desse dagar. I Totræna, der det for kort tid sidan berre var is, er det no godt med snø og nypreparerte løyper. Eikedalen skisenter opna for sesongen fredag sist veke, og også dei kan melda om svært gode forhold. Alpingruppa i Samnanger er mellom dei som er glade for endeleg å kjenna snø under skiene igjen. Dei starta opp med treningar denne veka.

Tilsendt foto