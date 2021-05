Får løyve til å setja opp matvogn

Publisert 29.04.2021 kl. 05.00

Det er eitt år sidan Nathawan Svisdal først tok kontakt med Samnanger kommune for å høyra om ho kunne få starta sal av thaimat frå ei matvogn på Bjørkheim. No har kommunestyret instruert administrasjonen om å gje henne løyve. – Eg synest ikkje det er haldbart at nokon må venta i eit år for å få svar på noko slikt, seier ordførar Knut Harald Frøland.