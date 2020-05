Endeleg kan dei eldre få besøk att

28.05.2020

På Samnangerheimen har bebuarar den siste veka kunna ta imot besøkjande i sansehagen. Éin pårørande har fått lov å koma om gongen, etter å ha gjort avtale i forkant. I og med at det er lite koronasmitte i landet for tida, og ikkje noko i Samnanger, er det også planar om å opna forsiktig opp for besøk inne på heimen frå andre veka i juni, opplyser einingsleiar Janne Drevsjø.