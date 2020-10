-Dette er brot på allemannsretten

Publisert 08.10.2020 kl. 05.00

Samnanger kommune meiner at stenginga av tilkomsten til friluftsområdet Sandvikasanden er i strid med reglane i friluftslova. At ein må gå over innmark for å koma til stranda, gjev ikkje grunneigaren rett til å hindra ferdsel på staden, hevdar byggjesaksavdelinga. (Biletet viser grinda som var stengt med hengelås då kommunen var på synfaring i juli).