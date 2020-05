Begynte å skada seg etter overgrep og tvang

Publisert 30.04.2020 kl. 05.00

Allereie dagen etter at den tolv år gamle jenta hamna på barnevernsinstitusjon, vart ho utsett for tvang. I periodar vart ho nesten dagleg lagt i bakken og halde nede på ein slik måte at personalet var nøydd til å føra tvangsprotokoll. Jenta er eitt av borna som er omtalt i barnevernsrapporten som Samnanger kommunestyre skal behandla i dag (Illustrasjonsfoto: Scanstockphoto.com).