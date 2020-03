Avlyser kyrkjejubileum på grunn av virusfrykt

Publisert 12.03.2020 kl. 11.13

– No når heile bygda er i kriseberedskap, kan me ikkje jubilera, seier kyrkjeverje Britt Haukanes til Samningen. 25-årsjubileet for kyrkja på Haga vert mest sannsynleg utsett til hausten.

AV HALLVARD TYSSE

Det vert eit ekstramøte i soknerådet i ettermiddag for å avklara situasjonen.

– Men det vert truleg ei kort gudsteneste på søndag kl. 11.00, som planlagt. Biskopen har gjeve beskjed om at gudstenestene skal haldast, men at det skal innførast tiltak. Gudstenestene skal vara under ein time, og folk skal halda ein meters avstand frå kvarandre. Det vert ikkje kyrkjekaffi, og skal det haldast nattverd, vert særskilde tiltak sette i verk, opplyser Britt Haukanes.

– Får me nye beskjedar, kan også gudstenesta verta avlyst på kort varsel. Informasjon om dette vil verta lagt ut på kyrkja si heimeside, legg ho til.

Tiltak ved gravferder

Førebels skal også gravferder haldast som normalt. Men folk vert oppmoda om ikkje å handhelsa eller gje klemmar og å halda avstand.

– Så lenge det er under hundre deltakar i kyrkja på Ådland, kan folk sitja spreidd. Det som kan verta naudsynt, er å halda private seremoniar med avgrensa tal på deltakarar. Alternativ som kremering, der ein utset seremonien til urna skal setjast ned, kan også vera ei løysing om det er dødsfall i ein smitta familie. Urner kan oppbevarast i bårehuset til virusepedemien er over, og sermonien kan haldast då, opplyser kyrkjeverja.

– Soknerådet vil diskutera dette i ettermiddag, og me ventar også på meir beskjed frå kyrkja sentralt. I Bjørgvin bispedøme har dei sett ned eit kriseteam som kjem med retningsliner til alle kyrkjelydane, seier Britt Haukanes.