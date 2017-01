Går av som rådmann

Tone Ramsli gjev seg som rådmann i Samnanger etter 28 år i stillinga. Måndag skal formannskapet behandla sluttavtalen.

Av Hallvard Tysse

– Tone Ramsli har gjort ein stor jobb for Samnanger kommune gjennom mange år, difor har me forhandla fram ein avtale som gjev henne ein god start på pensjonisttilværet, seier ordførar Knut Harald Frøland til Samningen.

Rådmannen er snart 63 år, og har full oppteningstid i kommunen si tenestepensjonsordning. Etter hovudtariffavtalen har ho rett til å ta ut pensjon frå det tidspunktet ho ønskjer.

Dette seier avtalen

Avtalen som partane underteikna 31. oktober inneber at Tone Ramsli formelt sluttar som rådmann i Samnanger 28. februar 2017. Fram til den tid held ho fram i stillinga med rett til å ta ut gjenståande ferie og avspasering.

Frå 1. mars går ho av med alderspensjon, men kommunen forpliktar seg til å dekka mellomlegget mellom pensjon og full rådmannsløn fram til Ramsli fyller 65 år i desember 2018. I avtalen er det i tillegg tatt inn følgjande formulering: «Samnanger kommune og Tone Ramsli er einige om at løna som rådmann har hatt ei negativ utvikling dei siste åra i høve til kommunar som kan samanliknast med Samnanger». Som følgje av dette er det lagt inn eit lønstillegg på 15 prosent med verknad frå mai i år.

Den avtroppande rådmannen får også dekka advokatutgifter med inntil 30.000 kroner for juridisk bistand i samband med sluttavtalen. I alt vil avtalen kosta kommunen i overkant av ein halv million kroner.

Assisterande overtar

Samnanger kommune står overfor store utfordringar, som mellom anna inneber omfattande kutt og omstillingar for å retta opp kommuneøkonomien. No startar jakta på ein ny rådmann.

– Kva skjer med leiinga av kommuneadministrasjonen når Tone Ramsli er ute av organisasjonen?

– Det er naturleg at assisterande rådmann overtar fram til ein etterfølgjar er på plass. Me vil no setja i gang prosessen med å rekruttera ny toppleiar til Samnanger kommune, og håpar at det finst gode kandidatar som har lyst til å styra skuta vidare, seier Knut Harald Frøland.

Samningen har vore i kontakt med rådmann Tone Ramsli. Ho ønskjer ikkje å kommentera saka.